Polizist verletzt : Gewalt an der Grenze zu Belarus: Polen setzt Wasserwerfer ein

An der polnisch-russischen Grenzen ist es offenbar zu Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und Grenzschützern gekommen. Ein Polizist wurde dabei verletzt.

Minsk | Polnische Sicherheitskräfte haben an der Grenze zu Belarus Wasserwerfer gegen die Migranten eingesetzt, die seit Montag am Übergang Kuznica-Brusgi auf der belarussischen Seite ausharren. Sowohl des belarussische Staatsfernsehen als auch das polnische Verteidigungsministerium zeigten den Einsatz am Dienstag in verschiedenen Videosequenzen. Mehr zum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.