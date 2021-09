Gesundheitssystem : Gesetzliche Kassen mit Halbjahres-Minus

Das Gesundheitssystem ist in der Pandemie unter Druck geraten. Das gilt auch für die gesetzlichen Krankenkassen - sie verzeichnen ein Milliarden-Minus. Die Sozialabgaben sollen trotzdem stabil bleiben.

Berlin | Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben im ersten Halbjahr 2021 ein deutliches Minus verbucht. Bis Ende Juni stand ein Defizit von 1,9 Milliarden Euro, wie das Bundesgesundheitsministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Dabei sei berücksichtigt worden, dass die Kassen in diesem Jahr pro Quartal rund zwei Milliarden Euro ihrer Reserven an den ...

