Seit fast sechs Monaten in Haft : Georg Thiel: Rundfunk-Verweigerer wird aus Gefängnis entlassen

Fast ein halbes Jahr sitzt Georg Thiel in der JVA Münster, weil er die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht bezahlen will. An diesem Dienstag soll er aus der Haft entlassen werden.

Osnabrück/Münster | Auf der Unterstützerseite von Georg Thiel heißt es: 0 Rundfunkgeräte, 651,35 Euro WDR-Forderung, 179. Tag Freiheitsentzug, 24.281 Euro Haftkosten. Und seit neustem auch: Georg Thiel kommt am 24. August wieder frei. Wieso Thiel überhaupt in Haft sitzt Für die einen ist er ein Held, seine Inhaftierung ein Skandal, für die anderen ist er einfach nu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.