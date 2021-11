Versprechen aus Niedersachsen : „Generelle Schulschließungen wird es bei uns nicht mehr geben“

Niedersachsens Kultusminister Tonne wird im Interview deutlich: Die Maskenpflicht bleibt, alle Lehrer sollten ihre Impfungen auffrischen lassen und selbst geimpfte Schüler müssen sich womöglich bald morgens testen.

Flensburg | Herr Kultusminister Tonne, in Nordrhein-Westfalen ist sie aufgehoben, in Schleswig-Holstein auch und in Bremen sowieso: Die Rede ist von der Maskenpflicht im Unterricht. Wann zieht Niedersachsen endlich nach? Ich verstehe, dass die Maske im Unterricht ein Thema ist, das viele umtreibt. Aber bei uns in Niedersachsen steht nach den wirklich schwierig...

