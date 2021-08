Nahost-Konflikt : Gaza-Grenze: 13-jähriger Palästinenser stirbt nach Schüssen

Seit mehreren Tagen kommt es zu Zusammenstößen am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen. Nun ist ein Jugendlicher seinen Schussverletzungen erlegen.

Gaza/Tel Aviv | Nach Konfrontationen mit israelischen Soldaten am Gaza-Grenzzaun am Wochenende ist ein 13 Jahre alter Palästinenser seinen schweren Schussverletzungen erlegen. Der Junge sei am Mittwoch gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Bei den Zusammenstößen waren nach offiziellen Angaben zudem weitere 40 Palästinenser und ein israelischer ...

