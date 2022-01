Außenministertreffen : G7 ohne Russland: Im Mai trifft sich die Weltpolitik am Weißenhäuser Strand

Es ist ein Außenministertreffen in schwieriger Zeit, das im Mai an der Hohwachter Bucht stattfinden soll. Ursprünglich war dort ein Treffen der Staats- und Regierungschefs geplant.

Weißenhäuser Strand | Die Außenminister der sieben großen westlichen Industrienationen (G7) treffen sich Mitte Mai an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur findet das Treffen vom 12. bis 14. Mai in Weißenhäuser Strand (Kreis Ostholstein) an der Hohwachter Bucht statt. Weiterlesen: Schleswig-Holstein als Ort für G7-Gipf...

