Von K wie Kirche bis S wie Schlager : Fünf Dinge, die viele über Armin Laschet noch nicht wissen

Armin Laschet kann Fünfe gerade sein lassen und war mal Fan der Solidarnosc-Bewegung. Was man noch über ihn wissen sollte.

Berlin | Kirche und Journalismus: Armin Laschet kam über die Kirche zur Politik. In seiner Heimatstadt Aachen sang er im Kinderchor, wo er seine spätere Frau kennenlernte, als Jugendlicher engagierte er sich in der Gemeindearbeit, dachte sogar darüber nach, Priester zu werden. Man musste ihn überreden, mit 18 Jahren in die Junge Union einzutreten. Ein "junger ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.