Designierter CDU-Chef : Im dritten Anlauf gewählt: Friedrich Merz ist endlich am Ziel

Beim ersten Mitgliederentscheid in der Parteigeschichte setzte sich Friedrich Merz mit 62,1 Prozent klar durch. Mit dem 66-Jährigen bekommt die CDU einen polarisierenden Vorsitzenden.

Berlin | An Friedrich Merz scheiden sich die Geister. Der CDU-Politiker, der nun als klarer Sieger aus der Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz hervorging, hat in seiner Karriere immer wieder polarisiert. Beinahe lustvoll lieferte er seinen Kritikern über die Jahre hinweg regelmäßig Anlass, sich über ihn zu ärgern – auch Kritikern in der eigenen Partei. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.