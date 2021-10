Beitrag zur Redefreiheit : Friedensnobelpreis geht an Maria Ressa and Dmitry Muratov

Den Friedensnobelpreis des Jahres 2021 geht an die Journalisten Maria Ressa and Dmitry Muratov für ihren Beitrag zur Freiheit der Rede.

Oslo | Den Friedensnobelpreis des Jahres 2021 geht an Maria Ressa and Dmitry Muratov für ihren Beitrag zur Freiheit der Rede. Die CNN-Reporterin Ressa ist bekannt für ihren Einsatz für Pressefreiheit im ostasiatischen Raum. Muratow führte als Chefredakteur Russland regierungskritische Zeitung "Nowaja Gaseta" Mehr in Kürze.

