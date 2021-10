Drei Monate nach der Flut : Freiwillige im Ahrtal: Helfen ist wie eine Sucht

Mehr als drei Monate sind seit der verheerenden Flut im Ahrtal vergangen. In einem Camp in Grafschaft sammeln sich noch heute jeden Tag mehrere hundert Helfer für Einsätze im Überschwemmungsgebiet. Für einige ist die Rückkehr in ein Leben ohne das Camp unvorstellbar.

Osnabrück/Grafschaft/Dernau | Anny Franke stemmt sich mit voller Kraft gegen den Bohrhammer. Die Vibration zerrt an ihren Schultern, als sie eine Furche in den Estrich der Treppe meißelt. Franke ist klein und zierlich, das schwere Werkzeug so lang wie ihr Arm. Der Staub frisst sich in ihre Kleidung und beißt in den Augen. Der Kleber an der Treppe des Einfamilienhauses in der Bergs...

