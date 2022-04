Umfrage des Tages : Finden Sie den Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel überzogen?

Trotz öffentlicher Entschuldigung und dem Bestreben weiterhin Bundesfamilienministerin zu bleiben, tritt Anne Spiegel am Montag zurück. Was halten Sie von dieser Entscheidung?

12. April 2022, 06:35 Uhr

Berlin | Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) stellt ihr Amt nach Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 zur Verfügung. Das teilte sie am Montag in Berlin mit. „Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht“, sagte Spiegel.

Die Familienministerin stand bis zuletzt wegen eines vierwöchigen Frankreich-Urlaubs nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 in der Kritik. Damals war sie noch rheinland-pfälzische Umweltministerin. Bei einem emotionalen Auftritt hatte sie den Urlaub am Sonntagabend als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt.

Wir wollen in unserer Umfrage des Tages von Ihnen wissen, was Sie vom Rücktritt der Bundesfamilienministerin halten.

