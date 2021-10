Fall einer Lichtgestalt : Laschet-Nachfolge: Braucht die CDU wirklich einen Konservativen wie Kurz?

Ausgerechnet in der größten Krise der CDU gerät auch die Lichtgestalt der Konservativen in Europa ins Straucheln. Sebastian Kurz galt manchen hierzulande als Modell für die Zeit nach Merkel.

Berlin | In den letzten Tagen ist sie still geworden, die Begeisterung in CDU und CSU über den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Der 35-Jährige sieht sich erstmals in seiner steilen Karriere, die ihn schon in jungen Jahren an die Spitze des Nachbarlandes führte, ernsthaft in Bedrängnis. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen seine Regierung wegen Bestec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.