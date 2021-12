Missbrauchsvorwürfe : Fall Peng Shuai: WTA setzt Tennis-Turniere in China aus

Aufgrund der Situation um die Tennisspielerin Peng Shuai hat die Damen-Tennis-Tour WTA alle Turniere in China und Hongkong ausgesetzt.

Berlin | Wegen des Falls der Tennisspielerin PEng Shuai gibt es vorerst keinen WTA-Tennis in China. Das gab WTA-Chef Steve Simon am Mittwoch bekannt. "Mit gutem Gewissen sehe ich nicht, wie wir unsere Athleten fragen können, dort anzutreten, wenn Peng Shuai nicht erlaubt ist, frei zu kommunizieren", erklärte der WTA-Chef am Dienstag in einer Mitteilung. Peng S...

