Verantwortliche aus Saudi-Arabien : Fall Jamal Khashoggi: USA identifizieren erste Verdächtige

Die USA haben Verantwortliche der saudischen Regierung im Visier. Gegen sie soll es Strafmaßnahmen geben.

von dpa

23. Oktober 2018, 23:11 Uhr

Washington | Die USA haben nach Angaben von Außenminister Mike Pompeo einige der mutmaßlichen saudischen Verantwortlichen für den gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi identifiziert.

Darunter seien Verdächtige in den Geheimdiensten, vom Königshof, aus dem Außenministerium und aus anderen saudischen Ministerien, sagte Pompeo am Dienstag in Washington. "Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen, darunter der Entzug von Visa." Er fügte hinzu: "Diese Strafen werden nicht das letzte Wort in der Angelegenheit sein." Die USA würden deutlich machen, dass sie die Tötung Khashoggis vor drei Wochen im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul nicht tolerierten.

