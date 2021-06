Bundestagswahl 2021 : Ex-SPD-Bundesvize Ralf Stegner will sich im Bundestag die AfD vornehmen

Eine rechtsradikale Partei als stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag sei ihm ein Dorn im Auge.

Kiel | Ex-SPD-Bundesvize Ralf Stegner will sich nach einer möglichen Wahl in den Bundestag mit der AfD auseinandersetzen. «Noch nie in meinem Leben hat in der Politik irgendjemand auf mich gewartet», sagte der scheidende Landtags-Fraktionschef den «Kieler Nachrichten» (Samstagsausgabe). Rechtsradikale Partei als stärkste Oppositionskraft Niemand werde ...

