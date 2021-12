Südafrika : Ex-Präsident Zuma muss zurück in Haft

Jacob Zuma musste Anfang Juli in Haft. Kam aber im September wieder auf freien Fuß. Doch nun geht es für den ehemaligen Präsidenten Südafrikas wieder zurück ins Gefängnis.

Estcourt | Der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma muss zurück in Haft. Seine Freilassung aus Gesundheitsgründen sei unrechtmäßig gewesen, urteilte ein Gericht in der Hauptstadt Pretoria. Der 79-Jährige hatte Anfang Juli eine 15 Monate lange Haftstrafe wegen Missachtung der Justiz angetreten, war aber am 5. September auf Anordnung des zuständigen o...

