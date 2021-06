Minneapolis : 22,5 Jahre: Gericht verkündet Strafmaß im Fall George Floyd

Wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd ist der frühere US-Polizist Derek Chauvin zu 22,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Minneapolis | Wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd ist der frühere US-Polizist Derek Chauvin zu 22,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Richter Peter Cahill verkündete am Freitag in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota ein Strafmaß von 270 Monaten gegen den 45-Jährigen. Ein Geschworenengericht hatte Chauvin im April in allen drei Anklagepunkten schuld...

