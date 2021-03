Zoff um Identitätspolitik und Gendersprache : Führende Sozialdemokraten fühlen sich von Thierse auf den Schlips getreten

Im Streit um kritische Äußerungen von Wolfgang Thierse mit führenden Sozialdemokraten soll der Ex-Bundestagspräsident den Parteiaustritt angeboten haben.

Flensburg | "Wolfgang Thierse ist ein anständiger und bedeutender Sozialdemokrat. Die SPD muss das Forum bleiben, in dem gesellschaftliche und kulturelle Fragen von Vielfalt, Liberalität und Inklusivität leidenschaftlich diskutiert werden" - mit diesen Worten sah sich Michael Roth, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, genötigt, den Kollegen Genossen am Mittwoch via...

