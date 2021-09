Atomkonflikt : Ex-Botschafter: Nordkorea erhöht wieder die Spannungen

Es wird befürchtet, dass Nordkorea dabei ist, Plutonium für den Bombenbau zu gewinnen. Damit verfolgt das Land Ziele im Poker um sein Atomwaffenprogramm, sagt ein früherer deutscher Diplomat.

Seoul | Die mutmaßliche Wiederinbetriebnahme des umstrittenen nordkoreanischen Atomreaktors in Yongbyon stellt nach Einschätzung des früheren deutschen Diplomaten Thomas Schäfer eine Herausforderung für die USA dar. „Ich glaube, dass Nordkorea die Spannungen langsam wieder erhöhen will,“ sagte der ehemalige Botschafter in Pjöngjang in einem Gespräch mit de...

