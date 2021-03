„Rest der Republik“ - Boom der Freikirchen : Die Christen im Schatten der Kirchen

Freikirchler, Evangelikale und Pietisten führen ein Leben außerhalb der Statistiken, prägen aber ganze Landstriche.

Stefan Hans Kläsener

31. März 2021, 11:15 Uhr

Flensburg | Die Stadt Kreuztal im Kreis Siegen-Wittgenstein ist dem Fernsehpublikum bekannt durch die abendliche Werbung beim Fußball. „Krombacher, aus Felsquellwasser gebraut“, gehört zum Sonnabendabendprogramm wie die Sportschau. Gezeigt wird ein See, der gar nicht im Landkreis liegt, und gezeigt wird eine landschaftliche Idylle, die Naturnähe, Harmonie, Nachhaltigkeit widerspiegeln soll. Das passt zur Mentalität eines Menschenschlages, der die Region rund um die südlichste nordrhein-westfälische Großstadt prägt: Fleißig, fromm, fröhlich - übrigens explizit ohne Alkohol. Das angrenzende Hochsauerland ist da nur einen Tick anders: Fleißig, fromm, fröhlich - sehr gern mit Alkohol. Die Brauereien Warsteiner und Veltins liegen nicht zufällig dort.



Rolf Haid/dpa

Interessant an dieser eher folkloristischen Wahrnehmung ist etwas anderes. Während im Hochsauerlandkreis (Hochburg der Bewegung „Friedrich-Merz-muss-Kanzler-werden“) die Bevölkerung ganz überwiegend katholisch ist, so sind die Siegerländer und Wittgensteiner evangelisch. Sehr evangelisch sogar, denn die kleine Stadt Kreuztal hat neben der evangelischen Gemeinde auch noch eine Neuapostolische, eine evangelische Gemeinschaft und die Volksmission Siegerland zu verzeichnen. Im nahen Nordhessen geht das munter weiter: Die Stadt Haiger wird zwar von der stolzen evangelischen Stadtkirche geschmückt, die von der Autobahn A45 (Sauerlandlinie) gut sichtbar ist, aber in ihrem Schatten schmiegen sich allerlei freikirchliche Bethäuser für Bibelstunden oder charismatische Gottesdienste.

In der nahen Studentenstadt Marburg gibt es ein ausgeprägt links orientiertes Milieu, aber auch die ziemlich fromme Stadtmission. In der hessischen Kulturpolitik gab es schon erheblichen Ärger, als Kreationisten die Abstammung des Menschen von Adam und Eva verteidigten gegen die Evolutionstheorie, die in der Schule gelehrt wird. Tabu sind vorehelicher Geschlechtsverkehr, Homosexualität, Verhütung, Alkohol, Tanz, aufreizende Kleidung, allzu offensichtliche Emanzipierung der Frauen.

Christliche Taliban?

Exotische Spinner? Christliche Taliban? Zumindest schwingen Verständnis und sogar Bewunderung mit, wenn konservative jüdische oder muslimische Gemeinden darauf pochen, dass Frauen Kopftuch tragen und Vorschriften bis zum problematischen Schächten oder der Beschneidung von Jungen eingehalten werden.



Kurioserweise trifft sich dieses Milieu inhaltlich mit einer Tendenz in der katholischen Kirche, die mit den Neuerungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht einverstanden ist. Nagelprobe ist der Lebensschutz, vor allem des vorgeburtlichen Lebens. Hier treffen die Konservativen, manchmal auch Reaktionären mit Pietisten und Geistbegeisterten aller Couleur zusammen.

Sie sind eine Gruppe, die oft als konfessionslos gezählt wird, weil sie ihren Zehnten in der Gemeinde abgeben, aber von keiner Kirchensteuerverwaltung erfasst werden. Auf eine knappe Million Menschen kommt diese Gruppe, übrigens ergänzt um die orthodoxen Christen, die ebenfalls unterhalb des Staatskirchenrechts liegen und auf 1,5 Millionen Gläubige kommen.

Fromme Gebiete

Es gibt eine ganze Menge Gebiete in Deutschland, die von der Frömmigkeit traditionell geprägt sind. Katholischerseits sind es beispielsweise das Emsland, das Eichsfeld, das Sauerland, Oberschwaben und natürlich Ober- und Niederbayern. Die „Pietischte“ prägen dagegen den Raum südlich und nördlich von Stuttgart, und die evangelischen Franken (Markus Söder!) sind stolz auf ihre Widerspenstigkeit im angeblich so katholischen Bayern.

Das sind die bekannten konfessionellen Prägungen in Deutschland. Aber allein im Großraum Frankfurt, so zählt es ein Experte des konfessionskundlichen Instituts im hessischen Bensheim auf, gebe es mehr als 350 Gemeinden, die teils keiner der Organisationen zuzuordnen sind, die sich als Vereinigung evangelischer Freikirche zusammengeschlossen haben.

Wie zersplittert das Milieu ist, erkennt man daran, dass allein die Baptisten sich einmal im Bund evangelisch freikirchlicher Gemeinde, andererseits aber auch im Bund freier evangelischer Gemeinden zusammengeschlossen haben. All diese werden keineswegs von der EKD, der evangelischen KIrche Deutschlands, vertreten. Es war bis vor kurzem nicht ungewöhnlich, dass eine evangelische Vikarin Schwierigkeiten bekam, wenn ihr Ehepartner einer Freikirche angehörte. Das war fast so schlimm wie katholisch oder muslimisch.



In stark evangelisch geprägten Gebieten wie im Norden Deutschlands gibt es übrigens noch die Altreformierten und Altlutheraner, die ebenfalls als Freikirchen zählen. In Ostwestfalen und dem Raum Osnabrück sind zudem Mennoniten vertreten, nicht wenige von ihnen in rapide wachsenden Brüdergemeinden, die in manchen Städten wie Espelkamp gefühlt pro Jahr ein neues Bethaus bauen, wie die Freikirchen überhaupt auffallend häufig abseits großer Städte blühen.

Kaum treten diese Gruppierungen einmal in das Licht der Öffentlichkeit. Es handelt sich um Christen im Schatten der Kirche - oftmals auch, wenn man so will, christlicher oder zumindest engagierter als viele Mitglieder der Kirchen, die nicht selten neidvoll auf das Gemeindeleben der Konkurrenz blicken.

Aus dem evangelikalen Raum gibt es auch die einzige ernstzunehmende Bewegung, die sich um den Skandal der Christenverfolgung kümmert. Es gibt nämlich keine Glaubensrichtung, die weltweit dermaßen unter Diskriminierung und Bedrohung leidet wie das Christentum. Das vergessen saturierte Mehrheitsgesellschaften wie die deutsche gern. Obwohl auch hierzulande das Christentum gerade einmal noch über die 50 Prozent-Marke kommt. Aber da sind dann wieder einmal die Freikirchen nicht mitgezählt.