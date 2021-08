Diskussion über Verlängerung : Evakuierung in Kabul: Taliban drohen mit „Reaktion“

Die Taliban wollen einer Verlängerung der Evakuierungsmission westlicher Staaten aus Afghanistan nicht zustimmen. Der 31. August sei eine "rote Linie".

London/Doha | Ein Sprecher der militant-islamistischen Organisation sagte dem britischen Nachrichtensender Sky News am Montag. "Würden die USA oder Großbritannien zusätzliche Zeit erbeten, um die Evakuierungen fortzusetzen, wäre die Antwort ein Nein", so Suhail Schahin, ein Mitglied der Taliban-Delegation in Doha, der Hauptstadt Katars. Lesen Sie auch: Gef...

