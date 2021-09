Verteidigung : Estland verzeichnet erneut Luftraumverletzung durch Russland

Nach Angaben von Tallinn ist zum sechsten Mal in diesem Jahr ein russisches Flugzeug unerlaubt in den Luftraum eingedrungen. Moskau dementiert dies. Nun hat Tallinn den Botschafter einbestellt.

Tallinn | Estland hat erneut eine Verletzung seines Luftraums durch ein russisches Flugzeug verzeichnet. Eine Maschine des Typs Beriew A-50 sei unerlaubt in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Landes eingedrungen. Das Außenministerium in Tallinn habe wegen des Vorfalls den russischen Botschafter in Estland einbestellt und ihm eine Note übergeben, teilte...

