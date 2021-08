Afghanistan : Erste Evakuierungs-Maschine: Nur sieben Passagiere an Bord

Dramatischer Auftakt des Evakuierungseinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan. Von Schusswechseln am Flughafen begleitet werden die ersten Menschen ausgeflogen. Es sind aber nur wenige.

Berlin | Wegen der gefährlichen Lage am Flughafen Kabul konnte die erste Evakuierungs-Maschine der Bundeswehr am Montag nur sieben Menschen aus der afghanischen Hauptstadt ausfliegen. „Aufgrund der chaotischen Umstände am Flughafen und regelmäßiger Schusswechsel am Zugangspunkt war gestern Nacht nicht gewährleistet, dass weitere deutsche Staatsangehörige un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.