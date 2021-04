Szene bei EU-Mission in Ankara : Video: Erdogan hat zu knapp bestuhlt – von der Leyen muss aufs Sofa

Die EU lockt Erdogan mit einem Angebot und kritisiert die innenpolitische Lage der Türkei. Doch beim Pressetermin wird ein Gast brüskiert.

Ankara | Die EU hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen Neustart der Beziehungen angeboten, aber gleichzeitig deutliche Kritik an der innenpolitischen Situation des Landes geäußert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel zeigten sich bei einem Besuch in Ankara besorgt über die jüngsten Entwicklungen in...

