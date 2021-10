Kriminalität : Entführung von Missionaren in Haiti - FBI eingeschaltet

16 Menschen aus den USA und Kanada waren unterwegs in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince, als sie von einer bewaffneten Bande entführt wurden. Jetzt hat sich das FBI eingeschaltet.

Titanyen | Nach der Entführung von Missionaren aus den USA und Kanada in Haiti ist auch die US-Bundespolizei FBI in den Fall involviert. „Das FBI ist Teil der koordinierten Bemühungen der US-Regierung, die betroffenen US-Bürger in Sicherheit zu bringen“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington. Die US-Botschaft in Haitis Hau...

