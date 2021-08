Belästigungsvorwürfe : Ende einer Ära: New Yorks Gouverneur Cuomo tritt zurück

Der Druck war doch zu groß: Vorwürfe sexueller Belästigung von mehreren Frauen, Rücktrittsforderungen, drohende Amtsenthebung und strafrechtliche Konsequenzen. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo tritt zurück. Es folgt: eine Frau.

Albany | Eine Woche nachdem eine offizielle Untersuchung die sexuelle Belästigung mehrerer Frauen durch Andrew Cuomo festgestellt hat, zieht der Gouverneur von New York die Konsequenzen. Er werde sein Amt in 14 Tagen niederlegen, sagte der 63-jährige Politiker der Demokratischen Partei am Dienstag per Video. „Ich liebe New York und ich würde nie auf irgende...

