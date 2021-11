Wahlleiter : Einspruch gegen Bundestagswahl in Berliner Wahlkreisen

Die Bundestagswahl in Berlin war begleitet von vielen Pannen. Nun legt der Bundeswahlleiter Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl ein. Könnten die Fehler mandatsrelevant gewesen sein?

Wiesbaden/Berlin | Nach Pannen bei der Bundestagswahl in Berlin hat Bundeswahlleiter Georg Thiel Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl eingelegt. „Aufgrund der Häufung und Schwere von einzelnen Wahlfehlern habe ich Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag in sechs Berliner Wahlkreisen eingelegt“, erklärte er am Freitag in Wiesbade...

