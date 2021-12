Parlament : Einigung auf Vier-Parteien-Regierung in Bulgarien

Ein neues Parteien-Bündnis will in Bulgarien den Kampf gegen Korruption aufnehmen. Auch die verschleppte Justizreform will das Bündnis in Angriff nehmen.

Sofia | In Bulgarien hat die neue Anti-Korruptions-Partei PP nach drei Parlamentswahlen eine Vier-Parteien-Regierung gebildet. Der Ko-Vorsitzende der Partei „Wir führen den Wandel fort“ PP, Kiril Petkow, übergab am Samstag Staatschef Rumen Radew einen entsprechenden Regierungsentwurf. Unmittelbar zuvor war Petkow als Kandidat der stärksten Parlamentsfrakti...

