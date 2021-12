Kampf gegen Covid-19 : EMA vor Entscheidung über Zulassung von Impfstoff Novavax

Bisher sind in der EU vier Impfstoffe zugelassen. In einigen Tagen könnte ein weiteres hinzukommen: Novavax. Bei dem Produkt handelt es sich nicht um ein mRNA- oder Vektor-Impfstoff.

Amsterdam | Die EU-Arzneimittelbehörde EMA könnte am Montag über eine Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Novavax entscheiden. Die zuständige Experten-Kommission werde dann in einer außerordentlichen Sitzung den Zulassungsantrag behandeln, teilte die EMA in Amsterdam mit. Bisher sind in der EU vier Impfstoffe zugelassen worden. Das Unternehm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.