Zertifizierter Corona-Test : Diese digitalen Testzentren bietet den Selbsttest per Video an

Ein bescheinigter Corona-Test von zuhause aus – diese Möglichkeit bieten die neuen digitalen Testzentren. Immer mehr Dienstleister drängen auf den Markt, ein Anbieter ist kostenlos.

Hamburg | Für ein offizielles Corona-Testergebnis war lange der Gang zum Testzentrum, zum Arzt oder in die Apotheke notwendig. Die undurchsichtigen Abrechnungsmethoden haben zudem Betrügern die in die Hände gespielt. Ganz anders ist es beim Schnelltest per Videoschalte oder App. Bei mehreren Online-Anbietern können Corona-Tests nun bequem von zuhause oder un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.