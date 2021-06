Zweiter Tag des G7-Gipfel : Die Staats- und Regierungschefs reden über Pandemie und Außenpolitik

Möglicherweise könnte es bald eine „Gesundheitserklärung von Carbis Bay“ geben, mit der sich führende Demokratien verpflichten, zu verhindern, dass jemals wieder eine globale Pandemie auftritt, so Boris Johnson.

Carbis Bay | Mit einer ersten Arbeitssitzung sind die G7-Staats- und Regierungschefs in den zweiten Tag ihres Gipfeltreffens in England gestartet. Am Samstag geht es unter anderem um Widerstandsfähigkeit – Resilienz – gegen Krisen wie Pandemien oder den Klimawandel. Eine Arbeitsgruppe hatte der Gruppe sieben wirtschaftsstarker Demokratien dazu Leitlinien vorgeschl...

