Kommentar : Mali-Einsatz: Die Bundeswehr hat in der Wüste nichts mehr zu suchen

In Mali verweigern die Putschisten die versprochenen Wahlen. Afrikanische Staaten brechen den Kontakt zu den Militärmachthabern ab. Es wird Zeit, dass Deutschland seine Soldaten aus der Wüste zurückholt.

Flensburg | Seit fast zehn Jahre versuchen internationale Truppen für Frieden und Stabilität in Mali zu sorgen, darunter mehr als 1000 Soldaten der Bundeswehr. Gebracht hat es so gut wie nichts. Terroranschläge sind an der Tagesordnung, rivalisierende islamistische und andere Extremisten ringen um Einfluss und Macht. Nun verweigert die Militärregierung, die sich ...

