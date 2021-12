Pandemie : Deutschlandweite Proteste gegen Corona-Maßnahmen

In ganz Deutschland gibt es Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Nicht alle sind friedlich, nicht alle sind erlaubt. Teilweise kommt es zu Ausschreitungen.

Hamburg/Frankfurt/Trier/Schwerin/Greiz | In mehreren Städten Deutschlands haben am Wochenende wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Im thüringischen Greiz wurden nach Polizeiangaben 14 Polizisten bei den Protesten verletzt. Nach Aufrufen in sozialen Medien hatten sich dort am Samstag bis zu 1000 Menschen versammelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Protestierende v...

