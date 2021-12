„Spaziergänge“ am Montag : Illegale Anti-Corona-Demos vor allem in Ostdeutschland

Am Montagabend sind erneut Tausende zu sogenannten Corona-"Spaziergängen" aufgebrochen. Die Teilnehmer protestieren gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung – Demonstrierende sind vor allem in Ostdeutschland unterwegs.

Berlin | In Magdeburg trafen sich laut Polizei am Montag rund 3000 Menschen zu einer nicht angemeldeten Demonstration am Domplatz. Sie seien auf Abstand gelaufen, die Menschen verhielten sich friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem versammelten sich den Angaben nach rund 50 Menschen bei einer angemeldeten Kundgebung in der Landeshauptstadt. In Halle ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.