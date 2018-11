Im Video : Als Trump vorbeifährt: Demonstrantin mit nackten Brüsten läuft auf Champs-Élysees

Die Frau soll der Organisation Femen angehören.

von dpa

11. November 2018, 12:07 Uhr

Paris | Eine Demonstrantin mit nackten Brüsten ist am Rande der Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris in die Wagenkolonne von US-Präsident Donald Trump gerannt. Der Frau sei es gelungen, Sicherheitsbarrieren am Gehsteig zu überwinden, berichteten Reporter in der Kolonne. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Frau – die nach französischen Medienberichten der Organisation Femen angehörte – auf die Champs-Élysees rennt, als der Wagen von Trump am Sonntag gerade vorbeigefahren ist.

Die anderen Fahrzeuge in der Kolonne setzen ihren Weg fort, während die Demonstrantin die Arme hochreißt.



Sicherheitskräfte hielten die Frau dann fest und drängten sie von der Straße. Auf ihren Brüsten ist das Wort "Fake" zu erkennen, das "falsch" oder "Fälschung" bedeutet. Darunter hat sie ein Wort geschrieben, das nicht zweifelsfrei zu entziffern ist.

Die französische Nachrichtenagentur AFP meldete zwei Femen-Aktivistinnen. Trump war am Sonntagvormittag auf dem Weg zum Triumphbogen. Dort nahmen Dutzende Staats- und Regierungschefs an einer Zeremonie zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren teil.