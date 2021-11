SPD, Grüne und FDP : „Koalition auf Augenhöhe“: Die ersten Details aus dem Ampel-Vertrag

SPD, Grüne und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag für eine zukünftige Ampel-Regierung in Deutschland geeinigt. Stück für Stück werden nun die ersten Details bekannt.

Berlin | SPD, Grüne und FDP haben einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer neuen Regierung in Deutschland gemacht. Am Mittwoch haben die drei Parteien die Verhandlungen abgeschlossen und präsentierten am Nachmittag den gemeinsam erarbeiten Koalitionsvertrag. Lesen Sie hier erste Details aus dem 177-starken Vertrag: Die angestrebte künftige Ampel...

