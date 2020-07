Verweis auf Gerichtsverfahren : Das Nitrat-Wunder von Hilter: Ministerium gibt neue Messdaten nicht heraus

Hilter im Landkreis Osnabrück: Aus einer extremen Nitratbelastung wurde eine kaum noch messbare. Wie ging es weiter?

15. Juli 2020, 14:57 Uhr

Osnabrück | Das wird die Öffentlichkeit bis auf Weiteres nicht erfahren. Auf Anfrage unserer Redaktion teilt das Umweltministerium in Hannover mit, es könne die aktuellen Messwerte nicht mitteilen, denn die Messstelle sei Gegenstand laufender Verfahren gegen das Land Niedersachen am Oberverwaltungsgericht in Lüneburg.



Mehrere Landwirte klagen hier gegen Einschränkungen bei der Ausbringung von Dünger auf ihren Flächen. Gülle oder Gärreste sind zwar notwendig, damit Pflanzen auf den Äckern ordentlich wachsen und den Landwirten Ertrag bringen. Der Dünger gilt aber auch als einer der Hauptverursacher einer Nitratbelastung im Grundwasser.

Der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Weil der vielerorts überschritten und damit gegen europäische Regeln zum Grundwasserschutz verstoßen wurde, hatte Deutschland in der Vergangenheit Ärger mit der EU-Kommission. Die verklagte die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof und bekam recht. Die Bundespolitik schärfte die Düngeregeln mehrfach nach.



Zum Leidwesen der Bauern. Viele von ihnen wirtschaften jetzt oder künftig in sogenannten Roten Gebieten, deren Ausweisung Sache der Bundesländer ist. Die betroffenen Landwirte in solchen Regionen dürfen nur noch deutlich weniger Dünger ausbringen. Das wollen jene aber nicht einfach so hinnehmen.

Nitratwert sank - warum weiß niemand

Sie hinterfragen Messergebnisse und Messnetze, die zu solchen Einschränkungen führen. Wie etwa im Süden des Landkreises rund um die Messstelle in Hilter. Die wies 2013 in der Region einen Nitrat-Gehalt von 110,23 Milligramm pro Liter aus – mehr als doppelt so viel also wie erlaubt. Danach aber sank der Wert – 2017 waren es gerade noch 20 Milligramm im Wasser.

Was war da passiert? Ist die Messstelle defekt? Haben die Landwirte ihre Produktion umgestellt? Oder spielen ganz andere Faktoren bei der Nitrat-Belastung eine Rolle? Das zuständige Umweltministerium in Hannover weiß es nicht.

In einer Antwort auf Anfrage des CDU-Abgeordneten Martin Bäumer teilte das Ministerium vor einigen Monaten mit: „Die Ursache für das Absinken des Wertes ab 2016 unter 50 mg ist nicht bekannt. Die Messstelle wurde in 2019 ersetzt.“ Messergebnisse ab 2018 liegen nicht vor, „die erstmalige Beprobung wird im Frühjahr 2020 […] durchgeführt.“



Mittlerweile dürften also Ergebnisse der neuen Messstelle existieren. Mitteilen will sie das Ministerium aber nicht. Denn, so heißt es aus der Pressestelle: „Die Messstelle Hilter ist inzwischen, neben anderen Messstellen, Gegenstand laufender Normenkontrollverfahren gegen die Dünge-Verordnung des Landes. Einzelheiten werden in der Klageerwiderung des Landes vorzutragen sein.“

Der will das Ministerium offenbar nicht vorgreifen. Landtagsabgeordneter Martin Bäumer (Foto) wundert sich über die Geheimniskrämerei. Er sagt: „Vertrauen wird damit nicht geschaffen.“ Seiner Auffassung nach sind die Messwerte der Messstelle in Hilter unverwertbar.

Die Behörden haben sie aber ungeachtet des ungeklärten Rückgangs bei der Nitrat-Belastung genommen und zur Grundlage für die Ausweisung eines roten Gebietes im Süden des Landkreises Osnabrück gemacht. „Im für die Bewertung des Grundwasserkörpers relevanten Zeitraum bis 2013 lagen die Nitratwerte weiter über 50 mg Nitrat/Liter“, hieß es dazu vor einiger Zeit auf Anfrage.



Der niedersächsische Bauernpräsident Albert Schulte to Brinke, selbst Landwirte im Osnabrücker Südkreis, ist optimistisch, dass die Auflagen keinen Bestand haben werden. Sein Landvolk-Verband begleitet die Klagen einzelner Landwirte.

Verhandlung steht noch aus

„Die Erfolgsaussichten vor dem Oberverwaltungsgericht sind sehr gut“, meint der Präsident. Er verweist auf das Gutachten im Auftrag seines Landvolk-Verbandes: Viele Messstellen in Niedersachsen sind demnach in schlechtem Zustand, hatten Untersuchungen auf Basis von Unterlagen ergeben.

Das Umweltministerium kündigte daraufhin an, noch einmal selbst das Messnetz unter die Lupe nehmen zu wollen. Die Ergebnisse stehen aus. Ebenso ist noch offen, wann sich das Oberverwaltungsgericht mit der Nitrat-Problematik befassen wird. Zehn Verfahren sind anhängig, Termine sind noch nicht anberaumt.