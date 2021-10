Reaktionen aus der Politik : Wer Coronahilfen bekam: Ist Niedersachsen bei der Veröffentlichung vorgeprescht?

Wenn ein Unternehmen mehr als 100.000 Euro Coronahilfen bekommen hat, ist das in Niedersachsen online veröffentlicht worden. In manchen Landtagsfraktionen stößt diese Vorgehen auf Kritik.

Flensburg | Die NBank, die Förderbank des Landes Niedersachsen, hat die Daten über die sogenannten Kleinbeihilfen hochgeladen. In diesen Listen steht, welches Unternehmen wie viel Geld aus Corona-Hilfspaketen von Bund und Ländern bekommen hat – zumindest für Niedersachsen. Andere Bundesländer zögern noch. So laufen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein...

