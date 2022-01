Kommentar : Corona verliert seinen Schrecken: Höchste Zeit für emotionale Abrüstung!

Intensivmediziner warnen wieder vor volllaufenden Kliniken. Doch anders als in früheren Corona-Wellen springt ihnen Karl Lauterbach nicht bei. Die neue Gelassenheit des Gesundheitsministers ist ein gutes Zeichen.

Berlin | Wenn selbst die Corona-Sirene der Nation nicht mehr in Alarmstimmung ist, kann das zwei Gründe haben: Kanzler Olaf Scholz hat seinem Virus-Minister das Schwarzmalen verboten. Oder Professor Lauterbach ist selbst zur Überzeugung gelangt, dass Omikron gar nicht so gefährlich ist wie befürchtet. Vieles spricht für Letzteres: In Südafrika und Großbrita...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.