Berliner Geflüster : Corona und die Nebenwirkungen: Neue Nähe in der Krise

"Wie geht es?" das neue "Hallo", "Bleiben Sie gesund" das neue "Auf Wiederhören". Der Ton ist ein anderer geworden.

Avatar_shz von Rena Lehmann

20. März 2020, 15:55 Uhr

Berlin | Beim Beginn eines Telefon-Interviews redet man in diesen Tagen auch über die persönliche Situation, tauscht Befindlichkeiten aus, egal, ob man gerade mit dem FDP-Chef oder der Bundesfamilienministerin verbunden ist. Gediegene Förmlichkeit ist einer lockeren Zugewandtheit gewichen. "Social distancing" im echten Leben schafft Nahbarkeit auf anderen Kanälen. Auch in den sonst gern nur in Anführungszeichen sozial genannten Medien wimmelt es jetzt von Herzchen, Smileys und Tipps gegen Lagerkoller und Co.

Wenn der Küchentisch zum Heimarbeitsplatz wird, ist beim Interview eben plötzlich die ganze Familie irgendwie dabei. "Auch dafür haben wir Verständnis", sagt der Pressesprecher, wenn man ihn am Hörer kaum versteht, weil im Nebenzimmer gerade lautstark eine Gruppe von Kleinkindern zur Löwenbande geworden ist.

Journalisten, in den sozialen Medien sonst selten privat unterwegs, berichten jetzt auf Twitter, Facebook und Co., dass das Kind gerade das Mittagessen in Form eines Sandkübels mit Holzscheit servierte oder dass die Reporterin vom Deutschlandfunk jetzt kurz das Känguru in der Zirkusmanege spielen muss.

Home-Office macht mitteilsam. Erzwungene Quarantäne auch. Die FDP-Politikerin Karoline Preisler aus Mecklenburg-Vorpommern ist an Covid-19 erkrankt und veröffentlicht auf Twitter im Stundentakt ihr "liebes #coronatagebuch". Jeder, der ihr folgt, erfährt nicht nur, wie schmerzhaft und unangenehm die Krankheit sein kann. Sie postet Fotos von ihren Kindern, die sich eine kreative Schutzkleidung (plus Schwert gegen das Virus) aus Plastiktüten gebastelt haben. Man ist quasi mit Frau Preisler in der familiären Quarantäne.

Neue Arbeitssituationen rufen bei manchen aber auch ganz neue Fragen hervor. Was zieht man eigentlich an, wenn man zuhause arbeitet? Kann man gleich im Schlafanzug bleiben? Mancher scheint sich nur als halber Mensch zu fühlen, wenn er nicht in Hemd und Krawatte vor dem Rechner sitzt.

Politiker waren allerdings noch die Form. FDP-Chef Christian Lindner trägt noch immer das gepflegte Business-Hemd, zumindest wenn er Fotos von den Videoschalten der Fraktionsführung postet. Ob darunter inzwischen schon die Jogginghose schlabbert, werden wir wohl auch in diesen besonderen Zeiten nicht erfahren.