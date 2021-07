Kommentar : Corona-Regeln: Boris Johnson bittet zum Tanz auf dem Vulkan

In den Clubs und Pubs wird wieder gefeiert, in Büros darf wieder ohne Abstand gearbeitet werden und viele lassen die Masken fallen: In England gelten kaum noch Corona-Maßnahmen. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan.

Osnabrück | Es ist ein gigantisches Experiment mit ungewissem Ausgang: Premierminister Boris Johnson hat die Corona-Schutzmaßnahmen in England beinahe vollständig aufheben lassen und macht damit Millionen von Menschen zu Testpersonen. Denn die Infektionszahlen sind hoch und werden wahrscheinlich noch einmal rasant steigen, weil viele - vor allem junge Menschen - ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.