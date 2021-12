Deutsche halten sich an Regeln : Geplante Impflicht: Olaf Scholz setzt auf Einsicht statt Polizeikontrollen

Olaf Scholz will bei der Durchsetzung der geplanten Impfpflicht mehr auf die Einsicht der Bürger als auf die Polizei setzen. Es würde "zu unserer Natur gehören, dass wir uns an solche Regeln halten", sagt der Kanzler.

Berlin | Gegenüber der "Bild am Sonntag" sagte Scholz: "Wir sind ein Land, in dem sich die allermeisten an Gesetze halten. " Und weiter: "Wir halten vor roten Ampeln an. Wir achten die Verkehrsregeln. Nicht weil uns überall gleich die Polizei kontrolliert. Sondern weil es zu unserer Natur gehört, dass wir uns an solche Regeln halten." Über die genaue Ausges...

