Kommentar : Corona-Krise: Erneute Schulschließungen wären katastrophal

Rücken mit dem Vormarsch der Omikron-Variante auch Schulschließungen wieder näher? Wachsende Lernlücken und psychische Probleme beim Nachwuchs wären die Folge. Ein Restrisiko gilt es zum Wohl der Kinder in Kauf zu nehmen.

Osnabrück | Dass das Aufholprogramm zur Beseitigung von Lernlücken infolge der Corona-Schulschließungen nicht so fruchtet, wie beabsichtigt, ist wenig verwunderlich. Wiedermal drohen von der Politik formulierte Ziele an der Realität zu scheitern. Mangel an Personal und Strukturen Tatsächlich reicht es nicht, Geld mit dem Füllhorn auszuschütten, wenn es an n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.