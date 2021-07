Zwei Dosen erhalten : Corona-Impfung: Zwei Bundesländer knacken 50-Prozent-Marke

Mehr als 85 Millionen Impfdosen sind bisher verabreicht worden. Bei der doppelten Impfung liegen Bremen und Saarland vorne.

Berlin | In Bremen und dem Saarland ist jeweils mehr als die Hälfte der Einwohner nun vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Die beiden Bundesländer überschritten als erste die Marke von 50 Prozent, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Laut RKI wurden am Freitag in Deutschland 601.220 Impfdosen verabreicht. Bundesweit sind damit nu...

