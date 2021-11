Kommentar : Corona: Impfen, boostern, und eine stattliche Prämie für Pflegekräfte

Die Wucht der vierten Corona-Welle offenbart mehrfaches Versagen. Ein zu großer Teil der Erwachsenen hat sich nicht impfen lassen. Und Politik und Ärzte haben die vergangenen Wochen kaum genutzt, um das Land zu wappnen.

Berlin | Auch wenn Impfgegner nicht müde werden, die vielen infizierten Geimpften als Beweis für die Sinnlosigkeit der Immunisierung zu interpretieren: In den Ländern mit niedrigen Impfquoten sind nicht nur die Inzidenzen viermal höher, als anderswo. In den Kliniken in Thüringen und Sachsen liegen auch schon jetzt wieder so viele Schwerstkranke, dass bald Inte...

