Kommentar : Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer, da geht noch mehr!

In der größten Krise der Nachkriegszeit helfen Bundeswehr-Soldaten im Kampf gegen Corona. Aber warum so wenige? Da geht noch mehr.

Flensburg | In all den Leiden der Corona-Krise gibt es gelegentlich auch mal etwas Positives zu verzeichnen: Die Bundeswehr hat in vielen Fällen wirksame Hilfe geleistet. Es ist beeindruckend, dass in der Spitze 20 000 Soldaten im Einsatz waren und sind. Dass sogar Ärzte und Sanitäter ins schwer Corona-betroffene Portugal geschickt wurden. Doch da stellt sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.