Bund-Länder-Treffen : Corona-Gipfel: Oster-Ausnahme gestrichen – „Notbremse“ soll ab Inzidenzwert 100 greifen

Wie geht es mit dem Lockdown weiter? Die Beschlussvorlage zum Bund-Länder-Gipfel liegt in einer veränderten Fassung vor.

Berlin | Am Tag des heutigen Bund-Länder-Treffens zur Corona-Politik kursiert eine neue Beschlussvorlage. Der aktualisierte Entwurf für die Gespräche der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochnachmittag weist etliche Änderungen gegenüber den Vorschlägen auf, die am Dienstag öffentlich geworden waren. Das Papier wurde nach dpa-Info...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.