Podcast Coronaland : Corona-Exit: Gutes Tempo – oder doch zu wenig?

In der neuen Folge des Podcasts "Coronaland" geht es um die ersten Schritte des Corona-Exits – und die Kritik daran.

Avatar_shz von Mark Otten und Anna Scholz

17. April 2020, 11:24 Uhr

Berlin | Obwohl die ersten Geschäfte wieder öffnen und Schüler zur Schule gehen sollen, gibt es Kritik an den Lockerungen der Corona-Maßnahmen, auf die sich die Regierung und die Ministerpräsidenten am Mittwoch geeinigt haben. In der neuen Folge "Coronaland" sprechen die Redakteure Anna Scholz und Mark Otten mit dem Berlin-Korrespondenten Tobias Schmidt darüber, was sich in den kommenden Wochen ändern soll, ob Virologen wie Christian Drosten zu viel Einfluss haben und ob das aktuellen Tempo des Corona-Exits angemessen ist.

Hören Sie die Folge direkt hier:





