Schon ab April : Bericht: Bundesregierung prüft Astra-Zeneca-Impfstoff für alle Gruppen

Den Ruf, er sei lediglich ein Impfstoff zweiter Klasse, haftet am Vakzin von Astra-Zeneca.

Berlin | Es ist eigentliche eine Luxussituation, in der sich Deutschland aktuell befindet: Der Impfstoff eines Herstellers stapelt sich in den Impfzentren. Die Rede ist vom Vakzin von Astra-Zeneca. Kaum jemand, der laut Impfstrategie an der Reihe ist, sich impfe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.