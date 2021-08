Untersuchungen : Corona-Bericht: China bezichtigt US-Geheimdienste der Lüge

Seit dem ersten Auftreten des Coronavirus Ende 2019 sind Forschende und Regierungen auf der Suche nach dem Ursprung. Nun gibt es einen Bericht der US-Geheimdienste. China kritisiert scharf.

Peking | China hat einen Bericht der US-Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus als „verlogen“ bezeichnet. Bei dem am Freitag vorgelegten Papier handele es sich um einen „verlogenen Bericht, der für politische Zwecke erstellt wurde“, hieß es in einer am Sonntag vom Außenministerium in Peking verbreiteten Mitteilung. Von einem „verleumderischen Angriff“ a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.